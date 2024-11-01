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07:41, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Украине высказались об участии военных НАТО во вторжении в Брянскую область

Экс-сотрудник СБУ: бойцы НАТО могли пытаться проникнуть в Брянскую область
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся вторгнуться в Брянскую область, могли быть профессиональные военнослужащие НАТО. Об этом заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с ТАСС.

По его словам, многие страны считают украинский конфликт «полигоном по отработке форм и методов ведения войны в современных условиях». Собеседник агентства отметил, что в связи с этим они отправляют на территорию республики своих кадровых военнослужащих, чтобы те получили боевой опыт. «В первую очередь в противостоянии, как они думают, будущей войне против Российской Федерации и ее армии», — добавил он.

27 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники ФСБ совместно с военными и Росгвардией предотвратили попытку прорвать государственную границу со стороны Украины.

ЖЗЛ
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