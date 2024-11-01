На Украине захотели мобилизовать больше людей

Боец ВСУ Иевлев: военкоматы Украины усилили набор из-за дефицита солдат

Украинские военкоматы усилили набор из-за дефицита солдат на фронте. Об этом заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Иевлев, пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По его словам, власти Украины планируют мобилизовать 200-300 тысяч человек. Нехватка пехоты, по его словам, должна решить проблемы ВСУ на фронте. При этом Иевлев не назвал точные сроки возможной мобилизации на Украине.

Ранее американское информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что ВСУ постепенно теряют позиции в Курской области, поскольку Россия усиливает атаки. Одной из причин является нехватка живой силы со стороны украинских войск.