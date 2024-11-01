Bloomberg: украинские войска постепенно теряют позиции в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно теряют позиции в Курской области, поскольку Россия усиливает атаки. Об этом сообщает Bloomberg.

Польский военный аналитик Конрад Музык заявил, что Украина теперь политически настроена на сохранение своего присутствия в Курске, а это значит, что туда, скорее всего, придется направить больше войск. Однако, по его словам, нехватка живой силы является самой большой слабостью украинских войск.

«У вас могут быть очень хорошо развитые и укрепленные оборонительные линии, но если у вас нет войск, которые бы их обслуживали, то они бесполезны», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская армия имеет преимущество на поле боя из-за того, что власти США и американские избиратели поглощены президентскими выборами. Уточняется, что исход выборов в США может означать, что Киев будет вынужден принять мир на невыгодных условиях.