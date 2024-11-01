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15:10, 1 ноября 2024Мир

На Западе заявили о преимуществе России на Украине из-за выборов в США

Bloomberg: РФ имеет преимущество в конфликте на Украине из-за выборов в США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Российская армия имеет преимущество на поле боя в конфликте на Украине из-за того, что власти США и американские избиратели поглощены президентскими выборами. Об этом пишет Bloomberg.

«Исход выборов в США на следующей неделе может означать, что Киев будет вынужден принять мир на невыгодных условиях или столкнуться с перспективой продолжения борьбы с Россией в одиночку», — также отмечает агентство.

Как заявили Bloomberg высокопоставленные чиновники из офиса президента Украины Владимира Зеленского, в Киеве «усиливается чувство уныния» на фоне ослабевающей вовлеченности США в конфликт.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская заявила, что Украина окажется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в США.

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