На Украине заявили о тяжелых последствиях для страны любого исхода выборов в США

Депутат Рады Бобровская: Украине будет тяжело при любом исходе выборов в США

Украина окажется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в США. Об этом заявила депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, передает Foreign Policy.

По ее оценкам, если на выборах победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, Европе придется действовать более активно и независимо. Однако, по ее мнению, если на выборах в США победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, она продолжит политику действующего главы государства Джо Байдена, которая характеризуется медленным принятием решений. Бобровская заключила, что это для Украины «не выход».

По ее мнению, союзники Киева ждут момента, когда украинская армия больше не сможет сражаться, чтобы «вынудить власти Украины согласиться вести переговоры» с Россией.

Ранее бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший заявил о проигрыше Украины в конфликте. По его словам, если бы СМИ с самого начала правдиво освещали ситуацию, то реальность привела бы Украину к мирному урегулированию.