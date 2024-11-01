Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:02, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о тяжелых последствиях для страны любого исхода выборов в США

Депутат Рады Бобровская: Украине будет тяжело при любом исходе выборов в США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина окажется в тяжелом положении при любом исходе президентских выборов в США. Об этом заявила депутат Верховной Рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская, передает Foreign Policy.

По ее оценкам, если на выборах победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, Европе придется действовать более активно и независимо. Однако, по ее мнению, если на выборах в США победит кандидат от Демократической партии Камала Харрис, она продолжит политику действующего главы государства Джо Байдена, которая характеризуется медленным принятием решений. Бобровская заключила, что это для Украины «не выход».

По ее мнению, союзники Киева ждут момента, когда украинская армия больше не сможет сражаться, чтобы «вынудить власти Украины согласиться вести переговоры» с Россией.

Ранее бывший независимый кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший заявил о проигрыше Украины в конфликте. По его словам, если бы СМИ с самого начала правдиво освещали ситуацию, то реальность привела бы Украину к мирному урегулированию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США ударили по новому российскому газовому проекту

      Женщину нашли порубленной на куски во дворе друга семьи

      Москву накрыла «Мартина»

      Благодарных кабанчиков заметили в российском регионе

      Россиянин расправился с сантехником из-за плохого ремонта

      Продажи iPhone выросли

      Отказ от производства пол-литровых пивных банок объяснили

      Оценены последствия введения нового налога в России

      Россиянин сломал ребра 14-летнему сыну

      Россиянка сделала успешный бизнес на распродажах. Как они помогли ей заработать?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше