Кеннеди-младший: ведущие СМИ признают, что Украина проиграла в конфликте

Мировые СМИ признают, что Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом заявил американский политик и бывший независимый кандидат на пост президент США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети Х.

«В течение двух лет я говорил, что у Украины нет никаких шансов победить в войне, которую США ведут через посредников против России (...) Теперь представители СМИ признают, что война проиграна», — написал он.

По словам политика, если бы СМИ с самого начала правдиво освещали ситуацию, то реальность привела бы Украину к мирному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась.

Ранее стало известно, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп рассчитывает назначить Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации в случае победы. Политик при этом не уточнил, на какие конкретно должности планирует назначить своего сторонника.