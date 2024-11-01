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10:00, 1 ноября 2024Мир

Кеннеди-младший заявил о проигрыше Украины в конфликте

Кеннеди-младший: ведущие СМИ признают, что Украина проиграла в конфликте
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мировые СМИ признают, что Украина проиграла в конфликте с Россией. Об этом заявил американский политик и бывший независимый кандидат на пост президент США Роберт Кеннеди-младший на своей странице в социальной сети Х.

«В течение двух лет я говорил, что у Украины нет никаких шансов победить в войне, которую США ведут через посредников против России (...) Теперь представители СМИ признают, что война проиграна», — написал он.

По словам политика, если бы СМИ с самого начала правдиво освещали ситуацию, то реальность привела бы Украину к мирному урегулированию, которого Россия неоднократно добивалась.

Ранее стало известно, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп рассчитывает назначить Кеннеди-младшего на влиятельные должности в будущей администрации в случае победы. Политик при этом не уточнил, на какие конкретно должности планирует назначить своего сторонника.

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