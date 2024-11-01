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16:25, 1 ноября 2024Бывший СССР

На Западе рассказали о нарастающем отчаянии у властей Украины

Bloomberg: в правительстве Украины растет уровень отчаяния
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В правительстве Украины растет уровень отчаяния из-за хода боевых действий. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных украинских чиновников.

По информации агентства, в ходе конфликта среди официальных лиц усиливается чувство отчаяния. Источники добавили, что результаты предстоящих выборов в США могут привести к неприятным для Украины решениям в Вашингтоне.

Кроме того, союзники Украины опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Bloomberg написал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) постепенно теряют позиции в Курской области из-за усиленных атак России. Тем не менее издание сообщает о том, что Украина теперь политически настроена на сохранение своего присутствия в Курске.

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