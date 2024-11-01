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15:15, 1 ноября 2024Экономика

Названа причина мощнейшего наводнения в Испании

WWA: причиной мощнейшего наводнения в Испании оказалось изменение климата
Мария Черкасова

Фото: Nacho Doce / Reuters

Глобальное потепление стало причиной мощнейшего наводнения в Испании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление организации World Weather Attribution (WWA), изучающей влияние изменения климата на экстремальные погодные явления.

Согласно наблюдениям за погодой, в регионе возрастает количество кратковременных и интенсивных ливней, сообщили в организации. На этой неделе дожди в Валенсии оказались на 12 процентов интенсивнее и шли в два раза чаще по сравнению с доиндустриальными временами (1850-1900 годы), когда климат был более холодным.

Разрушительные и экстремальные штормы, подобные прошедшей недавно «Дане», в ближайшее время станут более распространенными. Это связано с ростом количества периодов экстремальной жары и рекордными температурами воздуха в Средиземноморье.

«Масштабы катастрофы беспрецедентны. Есть много мест, куда невозможно добраться ни на каком транспортном средстве», — прокомментировал последствия шторма министр транспорта Испании Оскар Пуэнте.

Число жертв разрушительного шторма «Дана» в Испании превысило сотню. Стихийного бедствия не пережили по меньшей мере 104 человека, из них 101 — в Валенсии. Шторм накрыл Испанию 29 октября, всего за несколько часов обрушив на ряд провинций двухлетнюю норму осадков.

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