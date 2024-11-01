Названа зарплата для комфортной жизни с ипотекой в Москве

Эксперт Пысин: для комфортной ипотеки в Москве нужно зарабатывать от ₽460 тысяч

Для комфортной жизни с ипотекой в Москве семье нужно зарабатывать не менее 460 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвал генеральный директор агентства недвижимости «Центральный Департамент Недвижимости» (ЦДН) Анатолий Пысин, пишет РИАМО.

По словам специалиста, таким доход должен быть при условии, что семья покупает в ипотеку двухкомнатную квартиру за 15 миллионов рублей с первоначальным взносом в 30 процентов и собирается выплачивать кредит в течение 25 лет. При задатке в 20 процентов зарабатывать нужно от 520 тысяч рублей в месяц.

Однако даже высокого дохода может быть недостаточно, чтобы банк одобрил ипотеку. Особое внимание Пысин призвал уделить кредитной истории — даже незначительная просрочка по ранее выданным займам может стать препятствием при покупке квартиры. Встречаются случаи, когда в ипотеке отказывают из-за просрочки по кредитной карте вплоть до 1000 рублей.

Ранее эксперты заявили, что для комфортного обслуживания ипотеки жители Москвы должны зарабатывать от 364,4 тысячи рублей в месяц, жители Петербурга — от 235 тысяч рублей в месяц.