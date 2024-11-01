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06:00, 2 ноября 2024Экономика

Названы российские альтернативы китайским авто

Автоэксперт Стрельников назвал УАЗ и Lada альтернативами китайским авто
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Современные отечественные автомобили адаптированы к российским дорогам, поэтому могут стать альтернативой китайским машинам, считает автоэксперт, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников. В разговоре с «Лентой.ру» он также назвал критерии, которые важно учитывать при покупке транспортного средства.

«Важно понимать, что китайский автопром сделал огромный рывок вперед за последние годы. Они уже не те, что были раньше, с их копированием европейских и японских марок. Сейчас китайские производители создают собственные уникальные модели, которые могут составить конкуренцию другим брендам», — объяснил он.

Можно рассмотреть российские автомобили, такие как Lada или УАЗ. Они адаптированы к нашим дорогам и климатическим условиям, а цены на них более демократичные. Хотя, конечно, по комфорту и технологиям они могут уступать иным иномаркам

Александр Стрельниковавтоэксперт

По словам специалиста, при выборе автомобиля важно учитывать несколько факторов, чтобы не столкнуться с проблемами в дальнейшем использовании.

«Проверяйте, нет ли зазоров в панелях, не скрипят ли детали, качественные ли материалы отделки. Во-вторых, техническое состояние и надежность. Обязательно тест-драйв и проверка двигателя, коробки передач, подвески. В-третьих, наличие сервисных центров и доступность запчастей. Это обеспечит вам беспроблемное обслуживание в будущем. И помните, что дешевая цена не всегда означает выгодную покупку. Иногда лучше немного доплатить, но получить надежный и качественный автомобиль, который прослужит долго и без проблем. В любом случае выбор автомобиля — это индивидуальное решение, которое зависит от ваших предпочтений, бюджета и целей использования», — заключил он.

Ранее россиянам назвали подорожавшие и подешевевшие в стране автомобили.

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