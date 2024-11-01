Один из богатейших американцев назвал выбранного им кандидата на пост президента США

Владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг сообщил о голосовании за Харрис

Один из богатейших американцев, владелец агентства Bloomberg Майкл Блумберг назвал выбранного им кандидата на президентских выборах в США. В своей колонке на сайте агентства он сообщил, что досрочно проголосовал за Камалу Харрис.

Бизнесмен признал, что не во всем согласен с кандидатом на пост главы государства от Демократической партии, а также напомнил, что у него за спиной история поддержки как республиканцев, так и демократов.

«Я был впечатлен тем, как она [Харрис] руководит своей кампанией: обращается к независимым и республиканцам и сплачивает избирателей всех партий, предлагая позитивное видение страны. Она полна решимости вести нашу нацию вперед и понимает, что единственный способ добиться этого — снова объединить людей», — подчеркнул Блумберг.

При этом бизнесмен резко раскритиковал оппонента Харрис на выборах — кандидата от Республиканской партии и бывшего президента США Дональда Трампа. По его мнению, безрассудный подход экс-лидера США, с которым он управлял страной, продемонстрировал его некомпетентность как руководителя.

Ранее стало известно, что американская газета The Washington Post потеряла более 200 тысяч читателей из-за нейтралитета на выборах. Отмечается, что к полудню понедельника, 28 октября, более 200 000 человек отменили свои цифровые подписки.