Американская газета потеряла сотни тысяч читателей из-за нейтралитета на выборах

NPR: WP потеряла 200 тыс. читателей из-за отказа поддержать кандидата на выборах

Американская газета The Washington Post (WP) потеряла более 200 тысяч читателей из-за нейтралитета на выборах. Об этом сообщила радиостанция NPR со ссылкой на двух сотрудников издания.

По их словам, к полудню понедельника, 28 октября, более 200 000 человек отменили свои цифровые подписки. Уточняется, что это составляет примерно восемь процентов от платного тиража газеты в 2,5 миллиона подписчиков, включая и печатную версию.

Ранее WP впервые за 36 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента в США. Директор-распорядитель издания Уильям Льюис объяснил, что таким образом газета хочет показать веру в способность читателей самостоятельно принять решение о выборе в пользу того или иного кандидата. Он добавил, что The Washington Post будет занимать такую же позицию и в отношении президентских выборов в будущем.