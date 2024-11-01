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16:46, 1 ноября 2024Забота о себе

Отоларинголог назвала ошибки при лечении кашля у детей

Отоларинголог Приказа заявила, что детям нельзя давать муколитики при кашле
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Лечение кашля у ребенка обязательно нужно обсуждать с врачом, заявила отоларинголог Екатерина Приказа. Ошибки при лечении кашля у детей она назвала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Первой ошибкой врач назвала решение давать детям муколитики — отхаркивающие средства. «В силу анатомических особенностей примерно до пяти-шести лет дыхательная система ребенка не способна эффективно выводить избыток слизи. Применение таких препаратов может привести к застою мокроты в легких, что чревато присоединением вторичной бактериальной инфекции», — объяснила Приказа, добавив, что в этом случае может развиться бронхит или даже пневмония.

Кроме того, врач не рекомендовала комбинировать противокашлевые и отхаркивающие препараты — стимуляция вывода мокроты, а после препятствие ее отходу грозит скоплением слизи и размножением бактерий. «Стоит отметить, что при рядовом ОРВИ без осложнений противокашлевые препараты зачастую вообще не требуются. Используют их крайне редко и только по назначению врача», — уточнила Приказа.

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Также ошибкой врач считает обязательные попытки превратить сухой кашель во влажный. Она пояснила, что есть масса заболеваний, при которых кашель остается сухим от начала и до конца болезни — к примеру, аллергии, гастроэзофагеальный рефлюкс и даже грипп. В этих случаях перевод кашля во влажное состояние будет бессмысленным или вовсе затруднит лечение.

Лечение кашля, продолжила Приказа, должно основываться на устранении первопричины симптома и создании условий, которые помогут облегчить состояние ребенка. Ему обязательно нужно давать обильное питье, обеспечить достаточный уровень влажности в помещении, устранить раздражающие факторы. Если кашель не пройдет через одну-две недели, необходимо обратиться к врачу, заключила она.

Ранее терапевт Кайваан Хан предупредил о вреде электронных сигарет даже после первой затяжки. Хан объяснил, что при вдыхании пара организм быстрее усваивает никотин, из-за чего сразу могут повыситься пульс и давление, а также появляется чувство тревоги и беспокойства.

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