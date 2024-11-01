Пашу Техника оштрафовали за треки о наркотиках

Пашу Техника, который обещал удалить треки, оштрафовали за песни о наркотиках

Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей за треки про наркотические вещества. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, Фрунзенский районный суд Владимира признал музыканта виновным в пропаганде наркотических средств. В частности, речь о композициях Паши, размещенных в сервисе «Яндекс.Музыка», в которых идет речь об употреблении и сбыте/приобретении наркотиков.

«Композиции доступны в сети для свободного прослушивания, формируют у слушателей представления о вышеуказанных фактах, а значит, содержат признаки пропаганды наркотиков», — сообщает суд.

Технику назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рэпер пообещал удалить все свои старые треки из сети из-за пропаганды наркотиков.