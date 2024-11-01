Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:34, 1 ноября 2024Культура

Пашу Техника оштрафовали за треки о наркотиках

Пашу Техника, который обещал удалить треки, оштрафовали за песни о наркотиках
Андрей Шеньшаков
Паша Техник

Паша Техник. Кадр: Плюшки / YouTube

Пашу Техника оштрафовали на 20 тысяч рублей за треки про наркотические вещества. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, Фрунзенский районный суд Владимира признал музыканта виновным в пропаганде наркотических средств. В частности, речь о композициях Паши, размещенных в сервисе «Яндекс.Музыка», в которых идет речь об употреблении и сбыте/приобретении наркотиков.

«Композиции доступны в сети для свободного прослушивания, формируют у слушателей представления о вышеуказанных фактах, а значит, содержат признаки пропаганды наркотиков», — сообщает суд.

Технику назначили административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что рэпер пообещал удалить все свои старые треки из сети из-за пропаганды наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Предвыборная горячка». В Кремле ответили на заявление Трампа об уничтожении «Северного потока-2»

      Состоялась жеребьевка 1/4 финала Пути регионов Кубка России

      Бывший спортивный тренер развращал воспитанников и получил восемь лет колонии

      На Украине поезд ушел без вагона с 40 пассажирами

      В США заявили о желании Вашингтона передать Украине как можно больше денег

      В России заметили двух прогуливающихся по трассе тигрят

      В российском регионе решили платить девушкам за своевременные роды

      Бастрыкин заинтересовался жалобами собственников двух вековых домов

      На заведующего кафедрой «Управление персоналом» российского вуза возбудили дело о фейках

      В России «линию Суровикина» из необычных «зубов дракона» сняли на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше