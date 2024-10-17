Паша Техник заявил об удалении всех своих треков

Рэпер Паша Техник пообещал удалить все свои треки из-за пропаганды наркотиков

Андеграундный рэпер Паша Техник заявил, что удалит все свои треки, в которых содержится упоминание наркотиков, со стриминг-сервисов. Видеообращение артиста публикует Telegram-канал Shot.

По словам Техника, причиной стал отказ от пропаганды запрещенных веществ. Также рэпер посоветовал своим слушателям заниматься спортом и уделять внимание семье.

«Наркотики — зло. Сам на себе это испытал и исправился. Бросайте это все, занимайтесь лучше спортом, футболом, хоккеем, шахматами и семьей», — заявил Техник.

Ранее сообщалось, что трек Паши Техника и Славы КПСС удалили с российских площадок за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.