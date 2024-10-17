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14:57, 17 октября 2024Культура

Паша Техник заявил об удалении всех своих треков

Рэпер Паша Техник пообещал удалить все свои треки из-за пропаганды наркотиков

Кадр: Дела Артура / YouTube

Андеграундный рэпер Паша Техник заявил, что удалит все свои треки, в которых содержится упоминание наркотиков, со стриминг-сервисов. Видеообращение артиста публикует Telegram-канал Shot.

По словам Техника, причиной стал отказ от пропаганды запрещенных веществ. Также рэпер посоветовал своим слушателям заниматься спортом и уделять внимание семье.

«Наркотики — зло. Сам на себе это испытал и исправился. Бросайте это все, занимайтесь лучше спортом, футболом, хоккеем, шахматами и семьей», — заявил Техник.

Ранее сообщалось, что трек Паши Техника и Славы КПСС удалили с российских площадок за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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      Андрей Шеньшаков
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