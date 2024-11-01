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14:25, 1 ноября 2024Россия

Под Курском пропал заключивший контракт с Минобороны 29-летний депутат

В Курской области пропал заключивший контракт с Минобороны депутат Локотченко
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Курской области пропал 29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко, который заключил контракт с Минобороны России в феврале. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, Локотченко отправился в составе штурмовой бригады в село Борки Суджанского района под Курском.

Как рассказала помощница парламентария, подразделение попало под обстрел и эвакуировалось, но по возвращении в лагерь сослуживцы обнаружили, что с ними нет Локотченко и другого военнослужащего Рудольфа Баимова.

Она допустила, что 29-летний депутат оказался в плену или его уже нет в живых. Представители пресс-службы Госсобрания Башкирии не стали ни подтверждать, ни опровергать данную информацию.

Локотченко отправился в зону спецоперации зимой этого года в статусе командира артиллерийского расчета. В мае он получил ранение в районе Бахмута (Артемовска). Некоторое время он провел в госпитале, но затем вновь принял решение уехать на фронт.

Ранее в Госдуме словами «ножом по сердцу» описали ситуацию с одним бойцом спецоперации.

ЖЗЛ
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