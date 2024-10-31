В Госдуме словами «ножом по сердцу» описали ситуацию с одним бойцом СВО

В Госдуме сообщили о смерти бойца СВО, который не дождался положенных ему выплат

Участник специальной военной операции (СВО) из города Камышлов Свердловской области не дождался положенных ему выплат. О смерти бойца его жена рассказала депутату Госдумы Максиму Иванову, который сообщил об этом в Telegram.

Россиянка обратилась к парламентарию и рассказала, что солдату с апреля не выплачивалось денежное довольствие. Спустя несколько часов женщина сообщила о смерти бойца.

«Ножом по сердцу, конечно», — описал депутат случившееся. Тем временем военная прокуратура, куда он обратился, установила факт невыплаты денежных средств солдату. Их перечислили его матери.

Ранее Иванов рассказал о «рекорде бюрократии» в зоне проведения СВО. Речь шла о вдове военнослужащего, которая более полутора лет не получала выплату за орден мужа. Деньги были перечислены ей спустя 19 месяцев.