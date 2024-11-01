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18:46, 1 ноября 2024Россия

Под Москвой младенец не проснулся после тихого часа в детсаду

MK.RU: в Красногорске годовалый ребенок не проснулся после тихого часа в детсаду
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Красногорске годовалый ребенок не проснулся после тихого часа в частном детском саду. Об этом сообщает MK.RU.

По сведениям издания, все произошло 1 ноября. Воспитательница обошла группу подопечных во время дневного сна и обнаружила, что один из младенцев не дышит.

Медсестре не удалось реанимировать малыша. Усилия прибывших врачей результата не принесли.

Как пишет MK.RU, ребенок присоединился к группе на этой неделе. У него был выявлен кашель. До этого он почти месяц болел пневмонией.

Ранее сообщалось, что в Московской области воспитательница-мигрантка бросила ребенка на крыльцо детсада. В России женщина работала нелегально.

ЖЗЛ
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