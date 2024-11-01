Под Москвой резко подорожала земля

ЦИАН: земельные участки в Подмосковье подорожали на 28 процентов

За последние 12 месяцев участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под Москвой резко подорожали — цена сотки земли выросла на 28 процентов, до 425 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Сильнее всего подорожала земля в районах вдоль Киевского шоссе, значительная часть которого находится в границах столицы. Участки на этом направлении выросли на цене на 63 процента, до 960 тысяч рублей за сотку.

Стоимость земли также заметно подскочила на Калужском направлении (плюс 50 процентов, до 1 миллиона рублей за сотку), вдоль Минского (плюс 44 процента, до 459 тысяч рублей) и Рязанского (плюс 38 процентов, до 239 тысяч рублей) направлений.

Резкий рост цен аналитики связывают с активизацией дорожного строительства, запуском первого участка Троицкой линии метро и дефицитом предложения.

Ранее стало известно, что на постройку частного дома большинство россиян готовы потратить не более трех миллионов рублей. Отмечается, что такие покупатели ставят бюджет строительных работ выше готовой площади объекта.