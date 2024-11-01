Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 1 ноября 2024Экономика

Под Москвой резко подорожала земля

ЦИАН: земельные участки в Подмосковье подорожали на 28 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За последние 12 месяцев участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) под Москвой резко подорожали — цена сотки земли выросла на 28 процентов, до 425 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

Сильнее всего подорожала земля в районах вдоль Киевского шоссе, значительная часть которого находится в границах столицы. Участки на этом направлении выросли на цене на 63 процента, до 960 тысяч рублей за сотку.

Стоимость земли также заметно подскочила на Калужском направлении (плюс 50 процентов, до 1 миллиона рублей за сотку), вдоль Минского (плюс 44 процента, до 459 тысяч рублей) и Рязанского (плюс 38 процентов, до 239 тысяч рублей) направлений.

Резкий рост цен аналитики связывают с активизацией дорожного строительства, запуском первого участка Троицкой линии метро и дефицитом предложения.

Ранее стало известно, что на постройку частного дома большинство россиян готовы потратить не более трех миллионов рублей. Отмечается, что такие покупатели ставят бюджет строительных работ выше готовой площади объекта.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Известной российской блогерше сделали операцию

      Россиянин поджег цех после увольнения и ушел в лес

      Россиянам назвали способы спасти собак от смертельной опасности на прогулках

      Минобороны показало кадры разминирования освобожденных территорий Курской области

      Медведев опроверг связь правящей партии Грузии с Россией

      Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

      Названы главные изобретения 2024 года

      Медведев назвал призывом к госперевороту слова президента Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше