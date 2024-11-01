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10:59, 1 ноября 2024Из жизни

Подарок тети неожиданно принес женщине 3,5 миллиона рублей

В США женщина разбогатела на 3,5 миллиона рублей благодаря подарку тети
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Жительница штата Кентукки, США, разбогатела благодаря лотерейному билету, который ей купила тетя в качестве подарка на день рождения. Об этом сообщает UPI.

Брианна Ванхус рассказала, что почти не участвует в лотереях. Счастливый лотерейный билет ей неожиданно подарила тетя. Ни на что не надеясь, именинница стерла с него скретч-слой и вдруг обнаружила, что выиграла 36 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).

По словам дарительницы, сначала Ванхус даже не могла объяснить, что произошло. «Она просто продолжала кричать», — объяснила она. Тетя Ванхус купила билет и для себя. Он принес женщине всего 75 долларов (семь тысяч рублей).

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Победительница пока не знает, на что потратит призовые деньги. Она призналась, что до сих пор не может поверить в реальность происходящего.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Северная Каролина разбогател на 600 тысяч долларов после того, как нашел на улице деньги. Он потратил их на покупку лотерейного билета, который оказался выигрышным.

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