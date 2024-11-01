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23:27, 1 ноября 2024Бывший СССР

Подполье сообщило об ударе по позициям «Кракена» в Харькове

Лебедев: удар нанесли по управлению полиции в Харькове, где находился «Кракена»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Харькове был нанесен ракетный удар по управлению полиции, где располагались позиции подразделения «Кракен» (признанная террористической и запрещенная в России организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По его словам, помимо «Кракена» управление использовалось сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). В результате атаки был ликвидирован полковник полиции.

Ранее российские войска нанесли удар по руководству 37-й бригады морской пехоты ВСУ на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. По информации российского Министерства обороны, в результате атаки уничтожено до 60 человек руководящего состава.

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