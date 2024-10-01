Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:29, 1 октября 2024Бывший СССР

ВС России ударили «Искандером» по руководству бригады ВСУ

ВС России ударили «Искандером» по руководству бригады ВСУ в Херсонской области

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России ударили из оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер» по руководству 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Как сообщается, ВС России ударили «Искандером» по зданию в поселке Великая Александровка, где располагался офицерский состав бригады ВСУ. На видео зафиксирован момент прибытия командования на совещание с последующим ударом российских военных.

«Уничтожено до 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей», — подчеркивается в сообщении.

Ранее издание The Telegraph назвало возможное число попавших в окружение в Угледаре бойцов ВСУ. Как допускается, «в ловушке» могли оказаться сотни украинских военных.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      На камере военного ВСУ нашли видео расстрела мирных жителей Курской области

      Виктор Логинов поделился мыслями о Гене Букине на СВО

      «ВКонтакте» запустила инклюзивные инициативы к Дню жестовых языков и Дню глухих

      Руководство ООН призвало Израиль остановить операцию в Ливане

      В 3700-летнем бревне нашли решение глобальной проблемы

      Европейцев призвали готовиться к холодной зиме

      Россиянин нашел на даче «ведьмины яйца»

      В Москве одновременно загорелись семь кафе

      Возлюбленной Джейсона Стэйтема отказывали в съемках из-за пышной фигуры

      Замдиректора российской школы похитила из бюджета почти семь миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше