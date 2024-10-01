ВС России ударили «Искандером» по руководству бригады ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили из оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер» по руководству 37-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

Как сообщается, ВС России ударили «Искандером» по зданию в поселке Великая Александровка, где располагался офицерский состав бригады ВСУ. На видео зафиксирован момент прибытия командования на совещание с последующим ударом российских военных.

«Уничтожено до 60 человек руководящего состава, три микроавтобуса и 12 автомобилей», — подчеркивается в сообщении.

Ранее издание The Telegraph назвало возможное число попавших в окружение в Угледаре бойцов ВСУ. Как допускается, «в ловушке» могли оказаться сотни украинских военных.