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16:06, 1 ноября 2024Бывший СССР

Полковник СБУ в отставке заявил о необходимости для ВСУ покинуть Курскую область

Полковник СБУ в отставке Стариков: ВСУ придется покинуть Курскую область
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Олег Стариков

Олег Стариков. Кадр: ОЛЕГ СТАРИКОВ / YouTube

Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется покинуть Курскую область России. Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Василию Голованову, запись доступна на YouTube.

«Есть опасность по курскому плацдарму. Сама опасность в том, что в итоге нам придется оттуда отойти. Отойти придется по всей военной науке», — сказал он.

Экс-полковник СБУ также подчеркнул, что отступление украинской армии из Курской области может привести к занятию российскими военными приграничных территорий в Сумской области Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев планирует использовать вторжение в Курскую область для достижения дипломатических целей.

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