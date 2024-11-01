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09:47, 1 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский объяснил вторжение Киева в Курскую область

Зеленский объяснил вторжение ВС Украины в Курскую область дипломатией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Киев планирует использовать операцию своих вооруженных сил в Курской области для достижения дипломатических целей, признался украинский лидер Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS. Кадры беседы опубликованы на YouTube-канале президента Украины.

«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — объяснил Зеленский.

Он отметил, что операция в Курской области не только продолжается, но и играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский заявил о намерении Украины передать Южной Корее детальный запрос об оружии. Он уточнил, что Киев нуждается в артиллерии и средствах противовоздушной обороны. При этом он отметил, что не знает, какой ответ даст на данную просьбу Сеул.

ЖЗЛ
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