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17:06, 1 ноября 2024Силовые структуры

Полковники ФСБ взяли 20 миллионов рублей за покровительство римско-католической церкви

«Ъ»: в Москве полковники ФСБ сели на 9 лет за взятки в 20 млн руб. от католиков
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд пересмотрел приговор полковникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову, осужденным на девять лет лишения свободы за получение 20 миллионов рублей в качестве взяток за покровительство римско-католической церкви. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, изучив апелляционные жалобы чекистов и их адвокатов, судебная инстанция признала законным приговор, вынесенный 235-м гарнизонным военным судом Москвы. В решение была внесена лишь одна поправка — осужденных разжаловали из полковников запаса.

Из материалов дела следует, что Лобанов и Карманов вымогали взятки у представителей римско-католической церкви, обещая им свое покровительство при разбирательствах в арбитражных судах и органах госвласти. Чекисты свою вину в коррупции не признали вину.

18 октября сообщалось, что суд заключил под стражу 51-летнего жителя Калининграда, который решил передать взятку сотруднику ФСБ долларами и криптовалютой, чтобы избежать уголовной ответственности.

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