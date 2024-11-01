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11:40, 1 ноября 2024Мир

Премьер Израиля задумался о возвращении России принадлежащего Романовым подворья

Степашин: Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья
Семен Александров (редактор)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Cohen / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья, принадлежащего до 1917 года дому Романовых. Об этом заявил председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на войну, Нетаньяху вернулся к работе так называемой рабочей группы. Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства сегодня нет», — сказал он.

Степашин поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова за активную позицию в вопросе передачи подворья, которое находится в Иерусалиме рядом с храмом Гроба Господня.

В 2022 году президент России Владимир Путин обратился к занимавшему тогда должность премьер-министра Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность Москвы расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского.

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