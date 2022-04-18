Путин обратился к премьеру Израиля с просьбой передать Александровское подворье

Haaretz: Путин обратился к Беннету с просьбой передать России Александровское подворье

Президент России Владимир Путин обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету с просьбой передать в собственность Москвы расположенную на Александровском подворье в Иерусалиме церковь Александра Невского, сообщает газета Haaretz.

«Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье в письме премьер-министру Нафтали Беннету потребовал, чтобы церковь Александра Невского в Старом городе Иерусалима была немедленно передана в собственность России», — говорится в публикации газеты. Отмечается, что ранее бывший премьер Биньямин Нетаньяху пообещал это российскому лидеру.

Александровское подворье расположено в Старом городе Иерусалима неподалеку от храма Гроба Господня. Конфликт вокруг этого объекта начался после революции 1917 года. Право владеть подворьем, в частности, оспаривали Императорское православное палестинское общество и Русское православное общество Святой Земли. В 2015 году Россия обратилась к израильским властям с просьбой юридически оформить права Москвы на подворье, однако заявка так и не была рассмотрена.

Неофициальные источники в Израиле сообщали, что Москва добивалась обмена приговоренной к семи с половиной годам тюрьмы за хранение наркотиков Наамы Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, однако в ноябре израильская сторона экстрадировала его в США. Впоследствии израильский портал Maariv написал, что взамен на помилование девушки Россия получит Александровское подворье в Иерусалиме. Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку 29 января. Однако в апреле 2020 года суд остановил процесс из-за судебного иска немецкого Православного общества Святой Земли.