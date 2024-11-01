Президент Пакистана сломал ногу при выходе из самолета

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета в Дубае

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об инциденте сообщил телеканал Dawn.

Политику наложили гипс, который нужно будет носить на протяжении четырех недель. После процедур президента отправили домой и рекомендовали ему покой.

Dawn отметил, что в последние годы 69-летний Зардари столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье правой руки и палец на левой руке при падении с велосипеда. Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, во время велопрогулки Ринкевичса. После неудачного падения лидер страны обратился к врачам.