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03:52, 1 ноября 2024Мир

Президент Пакистана сломал ногу при выходе из самолета

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета в Дубае
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Ahmad Kamal / Globallookpress

Президент Пакистана Асиф Али Зардари сломал ногу при выходе из самолета в аэропорту Дубая в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об инциденте сообщил телеканал Dawn.

Политику наложили гипс, который нужно будет носить на протяжении четырех недель. После процедур президента отправили домой и рекомендовали ему покой.

Dawn отметил, что в последние годы 69-летний Зардари столкнулся с многочисленными проблемами со здоровьем.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сломал запястье правой руки и палец на левой руке при падении с велосипеда. Инцидент произошел в субботу, 28 сентября, во время велопрогулки Ринкевичса. После неудачного падения лидер страны обратился к врачам.

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