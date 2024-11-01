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16:21, 1 ноября 2024Россия

Путин встретится с главой российского региона

Песков заявил, что президент Путин встретится с главой Хакасии Коноваловым
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин встретится с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин продолжает работать в Кремле. Продолжит региональной проблематикой заниматься сегодня президент. У него будет с докладом глава Хакасии Валентин Коновалов», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что крупных мероприятий в планах у главы государства пока нет, идут обычные рабочие встречи.

Ранее Владимир Путин поздно вечером встретился с главой Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным. Глава КС рассказал президенту о работе суда, о количестве получаемых жалоб и об отсутствии в современном законодательстве «лобового противоречия» конституции.

ЖЗЛ
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