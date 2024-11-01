Путин встретится с главой российского региона

Песков заявил, что президент Путин встретится с главой Хакасии Коноваловым

Президент России Владимир Путин встретится с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Путин продолжает работать в Кремле. Продолжит региональной проблематикой заниматься сегодня президент. У него будет с докладом глава Хакасии Валентин Коновалов», — сказал представитель Кремля.

Песков также отметил, что крупных мероприятий в планах у главы государства пока нет, идут обычные рабочие встречи.

Ранее Владимир Путин поздно вечером встретился с главой Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным. Глава КС рассказал президенту о работе суда, о количестве получаемых жалоб и об отсутствии в современном законодательстве «лобового противоречия» конституции.