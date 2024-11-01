Путин заявил о проблемах с мусором

Президент Путин заявил, что в регионах сохраняются проблемы с отходами

В российских регионах сохраняются проблемы с обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Республики Хакасии Валентином Коноваловым.

Глава государства отметил, что проблема актуальна и для Хакасии — жители региона неоднократно жаловались на груды крупного мусора рядом с контейнерами. «Надо с операторами поплотнее работать, помогать им, конечно, но и выстраивать работу так, чтобы они исполняли свои обязательства», — посоветовал президент.

К ТКО относятся пищевые отходы, упаковка и тара, использованные средства гигиены, одежда, обувь, игрушки, вышедшая из строя бытовая техника и другие негабаритные предметы, а также мелкие отходы от ремонта.

Ранее в России собрались запретить три вида ПЭТ-упаковки, отходы от которой не подлежат обработке и утилизации. Речь идет о бутылках для пищевой промышленности всех цветов, кроме бесцветного, голубого, зеленого, коричневого и белого. Кроме того, в перечень вошли упаковка с нанесенной этикеткой из поливинилхлорида, за исключением термоусадочной этикетки, и многослойные бутылки.