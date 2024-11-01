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16:43, 1 ноября 2024Ценности

Пять популярных в 2010-х годах предметов гардероба вернулись в моду

Vogue: популярные в 2010-х кроссовки на танкетке и узкие шарфы вернулись в моду
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @hoskelsa

Редакторы Vogue назвали пять популярных в 2010-х годах предметов гардероба, которые вернулись в моду. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Актуальными вновь стали кроссовки на танкетке и полусапожки на плоской подошве в инди-стиле. Отмечается, что подобные модели обуви включили в свои коллекции бренды Miu Miu, Dries Van Noten и Isabel Marant. В списке трендов оказались также узкие шарфы и джинсы скинни.

Кроме того, журналисты внесли в указанный перечень массивные ожерелья. Подобные изделия в том числе представлены в ассортименте таких марок, как Lanvin, Jil Sander и H&M.

В сентябре сообщалось, что в моду также вернулись замшевые куртки, которые были популярны в 1970-х годах.

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