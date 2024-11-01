Врач назвала неочевидные причины вросших ногтей на ногах

Подолог Шмидт: ногти на ногах могут врасти из-за неправильных носков и обуви

При вросшем ногте, или онихокриптозе, край ногтя повреждает мягкие ткани и образует рану в этом месте, вызывая боль, рассказала подолог Анастасия Шмидт. Неочевидные причины этой проблемы она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Шмидт, к врастанию ногтей может привести неправильный уход за ними. «При отрывании и ковырянии ногтя остается неровный край, шип, который протыкает кожу, образуя рану. В таком случае рекомендуется приобретать жесткие кусачки для ногтей с прямым краем для придания ногтям четкой квадратной формы», — объяснила врач.

Также это может произойти при гипергидрозе (повышенном потоотделении) — лишняя влага на коже провоцирует развитие бактерий и возникновение инфекции на коже, уточнила Шмидт. Она добавила, что повлиять на врастание ногтей также может неправильный подбор обуви и носков: тесная обувь давит на ноготь, как и маленькие носки, в ненатянутом состоянии оказывающиеся меньше длины стопы.

«Самый лучший способ выбрать правильную обувь — вытащить стельку и встать сверху. Вот тут как раз видны все изъяны обуви. На внешний вид она кажется вполне удобной, но стелька может рассказать, каково будет внутри стопе», — дала совет доктор..

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