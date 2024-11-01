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15:27, 1 ноября 2024Забота о себе

Врач назвала неочевидные причины вросших ногтей на ногах

Подолог Шмидт: ногти на ногах могут врасти из-за неправильных носков и обуви
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

При вросшем ногте, или онихокриптозе, край ногтя повреждает мягкие ткани и образует рану в этом месте, вызывая боль, рассказала подолог Анастасия Шмидт. Неочевидные причины этой проблемы она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Шмидт, к врастанию ногтей может привести неправильный уход за ними. «При отрывании и ковырянии ногтя остается неровный край, шип, который протыкает кожу, образуя рану. В таком случае рекомендуется приобретать жесткие кусачки для ногтей с прямым краем для придания ногтям четкой квадратной формы», — объяснила врач.

Также это может произойти при гипергидрозе (повышенном потоотделении) — лишняя влага на коже провоцирует развитие бактерий и возникновение инфекции на коже, уточнила Шмидт. Она добавила, что повлиять на врастание ногтей также может неправильный подбор обуви и носков: тесная обувь давит на ноготь, как и маленькие носки, в ненатянутом состоянии оказывающиеся меньше длины стопы.

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«Самый лучший способ выбрать правильную обувь — вытащить стельку и встать сверху. Вот тут как раз видны все изъяны обуви. На внешний вид она кажется вполне удобной, но стелька может рассказать, каково будет внутри стопе», — дала совет доктор..

Ранее инфекционист Марият Мухина предостерегла от распространенных ошибок при мытье рук. По ее словам, многие думают, что десяти секунд мытья рук достаточно, хотя на самом деле для этого процесса требуется от 30 секунд до минуты.

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