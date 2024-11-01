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00:30, 1 ноября 2024Из жизни

Раскрыта тайна найденных рабочими 15 лет назад останков мужчины

В США раскрыли тайну останков мужчины, найденных в Аризоне в 2009 году
Юлия Юткина
Юлия Юткина (редактор отдела «Из жизни»)

Фото: CGP Grey / Wikimedia

В США удалось установить личность мужчины, останки которого неожиданно нашли в штате Аризона во время дорожных работ. Об этом сообщает St George News.

В ноябре 2009 года рабочие клали асфальт, расширяя шоссе недалеко от плотины Гувера на границе штатов Аризона и Невада. Вдруг один из них заметил нечто, похожее на кость. Рабочие осмотрели территорию и обнаружили больше человеческих останков, а также выгоревшие на солнце джинсы, футболку, спортивную обувь, полотенце и спальный мешок. Все находки были переданы судмедэкспертам.

Лишь в 2024 году специалистам удалось установить, кому принадлежали собранные кости, и раскрыть тайну этого человека. Им оказался Уильям Герман Хиетамаки, исчезнувший около 30 лет назад. Хиетамаки родился в 1950 году и жил с семьей в штате Мичиган. Окончив школу, он стал много путешествовать автостопом.

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В последний раз родственники видели мужчину в 1995 году. Тогда он навещал свою сестру в Нью-Мексико. После они не получали от него никаких вестей и не знали, где он находится. Полиции удалось установить, что в последние годы жизни Хиетамаки проживал в Лас-Вегасе, штат Невада, и страдал от эпилепсии. Судмедэксперты не смогли определить, что случилось с мужчиной из-за плохо сохранившихся костей. Предполагается, что Хиетамаки не стало в 2006-2008 годах.

Ранее сообщалось, что в США исследователи-любители из штата Коннектикут обнаружили, что могила морского офицера Эйса Хейвенса, с которым 174 года назад расправились мятежники на корабле, пуста. «Его не привезли домой к семье и не похоронили на кладбище Норт-Плейн. Эйса был предан морским глубинам», — объяснил один из археологов.

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