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19:27, 1 ноября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники скрывают вредоносное ПО в картинках и текстовых файлах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Мошенники отправляют пользователям картинки и текстовые файлы, в которых скрыто вредоносное программное обеспечение (ПО). О новом способе мошенничества в разговоре с РИА Новости россиян предупредили эксперты компании Positive Technologies.

«Злоумышленники использовали набирающую популярность технику стеганографии, которая позволяет скрывать вредоносное ПО в пересылаемых изображениях и текстовых файлах», — заявили в компании. Эксперты уточнили, что также мошенники могут прикреплять к письмам архивы, защищенные паролями.

Сообщается, что аферисты отправляют жертвам письма с вложениями от лица представителей государственных учреждений и просят ознакомиться с прикрепленными файлами. Если пользователь откроет вложение, то на его устройство установится вредоносное ПО.

В Positive Technologies рассказали, подобные атаки совершались на сотрудников промышленных компаний, исследовательских центров или госучреждений.

Ранее сообщалось, что мошенники размещают в сети предложения о работе для молодежи и вовлекают их в преступные схемы. МВД сообщило, что подобные вакансии появляются в профильных чатах и сайтах по поиску работу.

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