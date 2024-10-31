Россиян предупредили о мошеннических вакансиях в сети

МВД: аферисты начали вовлекать в преступные схемы молодежь под предлогом работы

Эксперты Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили россиян о мошеннических вакансиях в сети. Пост на эту тему доступен в Telegram-канале ведомства «Вестник киберполиции России».

Эксперты рассказали, что аферисты начали вовлекать в преступные схемы молодежь и подростков под предлогом безопасной и легальной работы. «Курьеров, получающих средства у обманутых граждан и переводящих их на счета и криптокошельки мошенников, задерживают ежедневно по всей России», — отметили в МВД. По этой причине, по словам специалистов, злоумышленники часто ищут новые кадры.

Они мониторят сайты и чаты, где молодежь ищет работу, и предлагают им вакансии, рассказали в ведомстве. Уже на этом этапе, как отметили эксперты, мошенники пытаются получить персональные данные, которые будут проданы.

В МВД предупредили, что аферисты убеждают граждан в том, что предлагаемая работа безопасна и легальна, а в подтверждение предоставляют фейковые документы, договоры и удостоверения. «Отсутствие возможности перевода через стандартные платежные средства объясняется серым импортом, оперативно-разыскными мероприятиями или коммерческой тайной», — объяснили в ведомстве.

Эксперты также подчеркнули, что правоохранительные органы никогда не привлекают к проведению мероприятий посторонних и, тем более, несовершеннолетних граждан. «Любая работа, которая требует передачи крупных сумм наличных денежных средств, в той или иной степени, противозаконна», — заключили специалисты.

Ранее в МВД предупредили россиян о способах мошенничества на сайтах знакомств. В частности, специалисты рассказали, что мошенники просят внести за них залог или предлагают бесплатно обучиться новой схеме заработка.