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12:20, 1 ноября 2024Россия

Россиянин сломал ребра 14-летнему сыну

В Санкт-Петербурге мужчина сломал ребра 14-летнему сыну
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мужчина сломал ребра 14-летнему сыну, передает 78.ru.

По сведениям телеканала, россиянин жестоко избил ребенка. Мальчика доставили в больницу. Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом 10 ребра, ушибы области грудной клетки, левого предплечья, левой кисти и правой голени.

Врачи оценивают состояние школьника как средней тяжести, выяснил 78.ru.

До этого сообщалось, что в Приморском крае прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя, который привязал 17-летнего сына сожительницы к столбу и избил его проводом.

Россиянин проходит обвиняемым по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Его дело направили в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.

ЖЗЛ
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