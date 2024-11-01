Россиянкам перечислили самые модные окрашивания на зиму

Стилист Верин: шоколадный и золотистый оттенки волос будут модными зимой

Технолог бренда Mone Professional, стилист Владимир Верин перечислил россиянкам самые модные окрашивания на зиму. Его комментарий публикует «Леди Mail».

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальным окажется цвет бургунди. Отмечается, что данный оттенок трансформировался из окрашивания «вишневая кола», популяризованного британской певицей Дуа Липой. В то же время в тренде будут золотистый и медовый оттенки и шоколадный тон с вкраплениями тонких мелированных прядей.

Кроме того, специалист внес в список технику балаяж. В данном случае волосы остаются темными у корней и светлыми на концах с плавным переходом от одного цвета к другому.

В сентябре звездный парикмахер-стилист Александр Ермаков назвал российским мужчинам самый модный цвет волос.