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16:22, 1 ноября 2024Ценности

Россиянкам перечислили самые модные окрашивания на зиму

Стилист Верин: шоколадный и золотистый оттенки волос будут модными зимой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Unsplash

Технолог бренда Mone Professional, стилист Владимир Верин перечислил россиянкам самые модные окрашивания на зиму. Его комментарий публикует «Леди Mail».

По словам эксперта, в грядущем сезоне актуальным окажется цвет бургунди. Отмечается, что данный оттенок трансформировался из окрашивания «вишневая кола», популяризованного британской певицей Дуа Липой. В то же время в тренде будут золотистый и медовый оттенки и шоколадный тон с вкраплениями тонких мелированных прядей.

Кроме того, специалист внес в список технику балаяж. В данном случае волосы остаются темными у корней и светлыми на концах с плавным переходом от одного цвета к другому.

В сентябре звездный парикмахер-стилист Александр Ермаков назвал российским мужчинам самый модный цвет волос.

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