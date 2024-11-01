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15:03, 1 ноября 2024Путешествия

Российскому самолету с пассажирами на борту потребовалась экстренная посадка

Летевший из Петербурга самолет совершил экстренную посадку из-за течи топлива
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевшему в Казахстан самолету авиакомпании «Россия» потребовалась экстренная посадка. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Инцидент произошел в пятницу, 1 ноября, со следовавшим из Санкт-Петербурга в Алма-Ату лайнером с пассажирами на борту. Воздушное судно совершило вынужденное приземление в столичном аэропорту Шереметьево, предположительно, из-за течи топлива.

Отмечается, что перевозчик принял решение о выполнении рейса на резервном самолете. В результате он вылетел из Москвы в пункт назначения в 09:54 по местному времени.

Ранее в самолете другой российской авиакомпании в небе треснуло лобовое стекло. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург Boeing 737-800 в четверг, 31 октября.

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