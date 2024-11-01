В самолете с россиянами на борту треснуло лобовое стекло в небе

В летевшем в Санкт-Петербург самолете треснуло лобовое стекло в небе

В самолете российской авиакомпании в небе треснуло лобовое стекло. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург Boeing 737-800 в четверг, 31 октября. Экипаж доложил о появлении трещины с внешней стороны лобового стекла.

Несмотря на это, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Пулково.

Ранее следовавший в Токио самолет авиакомпании Singapore Airlines резко сменил курс и сел в другом месте. Инцидент случился 27 октября с направлявшимся из Сингапура Boeing 777-300. Экипаж доложил о растрескивании лобового стекла в небе.