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15:21, 1 ноября 2024Экономика

«Русал» расширил иск к российскому миллиардеру Потанину

«Русал» в Высоком суде Англии обвинил Потанина в махинациях с цифровыми активами
Вячеслав Агапов

Фото: Kremlin.ru / Globallookpress.com

«Русал» расширил иск к президенту «Норникеля» Владимиру Потанину и структуре «Интерроса» Whiteleave Holdings Limited. В Высоком суде Англии российского миллиардера обвинили в махинациях с цифровыми активами, сообщает ТАСС.

По словам представителя «Русала», поводом для спора стало нарушение акционерного соглашения и ненадлежащее исполнение Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ГМК «Норильский никель». Разбирательство по делу ведется с 2021 года. В «Русале» утверждают, что под управлением Потанина «Норникель» утратил несколько бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Из-за этого предприятие и акционеры понесли существенные убытки.

Требования к предпринимателю дополнили требованиями, связанными с разработкой блокчейн-платформы «Атомайз» и реализацией программы «Цифровой инвестор» за счет средств «Норникеля».Потанина обвиняют в личном обогащении и увеличении контроля над «Норникелем» за счет реализации программы мотивации сотрудников компании через цифровые финансовые активы (ЦФА), выпускаемые на «Атомайзе».

Крупнейший производитель палладия и никеля, компания «Норникель», начала выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на свою задолженность на блокчейн-платформе «Атомайз». Токен получил название New Money Market (NMM). Купил ЦФА один из поставщиков российского гиганта, а потом продал Росбанку с дисконтом, равным стоимости кредитного риска «Норникеля».

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