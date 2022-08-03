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Российский гигант начал выпускать цифровой аналог облигаций

«Норникель» начал выпускать ЦФА на свой долг

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания «Норникель», крупнейший производитель палладия и никеля, начала выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА) на свою задолженность на блокчейн-платформе «Атомайз», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе платформы.

Новый токен получил название New Money Market (NMM). Купил ЦФА один из поставщиков российского гиганта, а потом продал Росбанку с дисконтом, равным стоимости кредитного риска «Норникеля».

ЦФА на кредиторскую задолженность можно назвать цифровым аналогом облигаций, в «Атомайз» характеризуют его как перспективный инструмент краткосрочного торгового финансирования. Его обеспечение — финансовое обязательство «Норникеля» по возврату денежных средств инвестору в определенные эмиссионной документацией сроки.

Параметры токена определяются задолженностью компании перед поставщиком. Поставщик получает возможность продать ЦФА на вторичном рынке, чтобы быстрее получить деньги, полностью или частично, а может оставить ЦФА у себя или продать обратно эмитенту.

Крупнейшим совладельцем «Норникеля» является бизнесмен Владимир Потанин, несколько лет заявляющий об интересе к цифровым активам. Одним из инвесторов «Атомайза» также выступает его «Интеррос», платформа первой в России получила лицензию Центробанка на управление цифровыми финансовыми активами.

Сам Потанин в феврале ожидал, что власти в скором будущем смогут предложить возможность сделок с ЦФА простым гражданам, не имеющим статуса квалифицированного инвестора.

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Платон Щукин
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