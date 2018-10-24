Потанин анонсировал запуск криптовалюты

«Норникель» вскоре запустит криптовалюту, обеспеченную своими металлами. Такое заявление сделал президент компании Владимир Потанин в интервью «Коммерсанту».

«"Норникель" вскоре запустит stablecoin. Это попытка предложить рынку криптоактив с меньшей волатильностью, чем известные криптовалюты и более очевидной связью с реальными ценностями. Для ГМК это важно с точки зрения получения дешевого финансирования», — отметил Потанин. По его словам, stablecoin — дешевое финансирование, причем с помощью этого инструмента горно-металлургическая компания выйдет «к совершенно новому кругу инвесторов с очень большим совокупным капиталом».

Потанин также рассказал о причинах интереса к цифровым проектам. «Те, кто отрежет себе больший кусок пирога в этом направлении, через 10–15 лет будут выглядеть выгоднее и перспективнее, чем те, кто остались в старом мире. Традиционные компании и владеющие ими бизнесмены станут уже не крупными, а средними. Я не очень представляю, как удвоить производство "Норникеля", при всех наших амбициозных планах. А вот как занять больше, чем полтора процента ВВП в цифровой экономике — вполне представляю», — подчеркнул президент «Норникеля».

По его словам, важнейшим условием для реализации «цифровых планов» является создание благоприятных условий для этого в стране, в первую очередь, в области законодательства. Недавно Потанин возглавил рабочую группу РСПП по координации работы по улучшению законодательства и регуляторной системы для цифровых проектов.

Потанин также рассказал о планах относительно акций «Норникеля». «"Интеррос" ведет скупку акций "Норникеля" на рынке, собрал 34 процента», — сообщил он. Его компания неоднократно заявляла о намерении увеличить долю в «Норникеле», так как считает, что это хорошей инвестицией. «Лично я не вижу, куда мог бы вложить средства с большей эффективностью. Мне кажется логичным реинвестировать деньги, которые получены в качестве дивидендов — кстати, довольно высоких — в "Норникель"», — считает Потанин. По его мнению, готовность основного акционера с управляющими правами увеличивать пакет в компании должна является хорошим сигналом как для рынка, так для остальных акционеров «Норникеля». Ведь это означает, что ключевой собственник верит в компанию и будет стараться работать лучше.

В интервью он также рассказал о том, что «Быстринский ГОК» может повторить историю «Полюс Золота» и стать «голубой фишкой». Выделение Быстринского ГОКа из «Норникеля» — следующий этап, который, вероятно, будет обсуждаться после проведения IPO комбината. Владимир Потанин считает логичным дать акционерам «Норникеля» прямой доступ к акциям Быстринского ГОКа. «Для акционеров компании spin-off ГОКа в каком-то смысле повторяет историю с выделением «Полюс Золота»: на рынке появляется компания с другим профилем, без никеля и палладия, четко ориентированная по сбыту на Китай», — сказал президент «Норникеля». По его словам, в данный момент ведется подготовка к проведению IPO ГОКа. Публичное размещение, с большой долей вероятности, состоится не ранее осени 2019 года, когда Быстринский ГОК выйдет на проектную мощность.