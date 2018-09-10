Владимир Потанин дал старт реализации «Серного проекта»

В Норильске на площадке Медного завода был дан старт реализации «Серного проекта», крупнейшей экологической инициативе «Норникеля», направленной на кардинальное улучшение окружающей среды в регионе. В торжественной церемонии приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Реализация «Серного проекта» позволит «Норникелю» к 2023 году улавливать 1,5-1,7 миллиона тонн диоксида серы в год. Из него будет производиться до 280 тысяч тонн элементной серы и до 5 миллионов тонн гипса ежегодно. «Серный проект» предусматривает большой комплекс работ на двух металлургических заводах в Заполярном филиале компании — Медном и Надеждинском. Сегодня проект стартовал на Медном заводе, где «Норникель» модернизирует и расширяет производственные мощности по переработке отходящих сернистых газов в элементарную серу. Это позволит компании увеличить производство элементарной серы на Медном заводе в 3,5 раза.

«Согласно тем планам, которые у нас есть и которые были поддержаны сначала президентом страны, а затем и закреплены в нормативных актах правительства, 2023 год — это срок, когда эта проблема будет решена, — отметил Владимир Потанин. — Реализация этого проекта позволит нам спокойно и открыто смотреть людям в глаза и гордиться тем, что сделано».

«Если мы хотим развиваться, мы должны создавать нормальные условия для людей. То, что сегодня "Норникель" реализует такой масштабный проект, — это не только желание руководства компании, но и требование времени. Власть и бизнес готовы к решению экологических задач, потому что эти задача непосредственно касаются наших жителей», — прокомментировал Сергей Меняйло.

Кроме того, на Медном заводе будет закрыта часть вредного производства. Производство черновой меди будет сосредоточено за пределами городской черты Норильска — на Надеждинском заводе, который после закрытия Никелевого завода стал центром никелевой плавки. На НМЗ компания строит новый комплекс непрерывного конвертирования медных штейнов. Таким образом, Надеждинский завод будет предприятием, где сосредоточен большой объем богатых диоксидом серы отходящих газов, которые будут утилизированы. Строительство на Надеждинском металлургическом заводе установки по утилизации будет завершающим этапом всего «Серного проекта». Из уловленного сернистого газа «Норникель» будет производить серную кислоту с последующей ее нейтрализацией известняком и производством гипса.

«Норникель» реализует глобальную экологическую программу с 2013 года. Первый этап, который включал в себя реконфигурацию и модернизацию производственных мощностей компании, успешно завершен. В рамках этого этапа в 2016 году был закрыт не подлежащий модернизации Никелевый завод. Плавка никелевого концентрата перенесена на Надеждинский метзавод, мощности которого были увеличены до 2,4 миллиона тонн. Для оптимизации производственного процесса была модернизирована Талнахская обогатительная фабрика (ТОФ), ее мощности были увеличены более чем на 35 процентов — до 10,2 миллиона тонн руды в год. Проведенная модернизация позволила увеличить содержание металла в концентрате, снизить выбросы диоксида серы.

В «Кольской горно-металлургической компании» (Кольская ГМК) «Норникель» отказался от обжига концентрата — теперь его брикетируют и уже затем отправляют на плавку. В 2019 году в Кольской ГМК завершится проект по разделению концентрата на бедный по содержанию меди и никеля и богатый. Это позволит снизить выбросы диоксида серы на границе с Норвегией на 50 процентов по сравнению с уровнем 2015 года.

