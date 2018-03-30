«Норникель» направит 180 миллионов рублей на поддержку экологических проектов

Компания «Норникель» планирует выделить 170-180 миллионов рублей на развитие научно-технической базы четырех российских заповедников и заказников, а также поддержку общественных, волонтерских и образовательных экологических программ в 2018 году. Об этом сообщила ТАСС вице-президент компании Елена Безденежных.

«На 2018 год предусмотрена поддержка волонтерских движений, международных, общественных и образовательных программ, а также программа по модернизации научной базы на территории заказника "Реликтовые дубы" в Забайкалье, заповедников "Пасвик" и "Лапландский" в Мурманской области и "Таймырский" в Красноярском крае, чтобы способствовать изучению этих заказников и обмену информацией между ними. На эти цели мы потратим около 170-180 миллионов рублей», — сказала Безденежных.

Она также сообщила, что «Норникель» планирует вложить в экологические проекты порядка 250 миллиардов рублей до 2023 года. По ее словам, эти меры позволят сократить выбросы в воздух с предприятий компании на 75 процентов к 2023 году.

В тот же день, 30 марта, Министерство природных ресурсов и экологии России отметило достижения «Норникеля» в экологической сфере. Вице-президент компании Елена Безденежных получила ведомственную награду за личный вклад в охрану окружающей среды. Награждение состоялось на заседании коллегии министерства, посвященном, в том числе, подведению итогов Года экологии.

В работе коллегии приняли участие спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.

Как отметила Елена Безденежных, награда является оценкой работы всего коллектива «Норникеля». «Уверена, что заявленные нами планы по реализации экологической программы компании воплотятся в жизнь. Мы продолжим сотрудничество с Минприроды по самому широкому кругу вопросов — от законопроектной деятельности до проведения различных экологических мероприятий», — подчеркнула она.

Награды также получили представители бизнеса и общественных организаций, которые внесли большой вклад в решение экологических задач.

«Норникель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия и один из крупнейших в мире производителей платины и меди. Компания производит также кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, селен, теллур и серу. Корпорация занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, а также производством и реализацией цветных и драгоценных металлов.