Сотрудников российской турфирмы заподозрили в хищении 15 миллионов рублей из бюджета

В Тюменской области сотрудников турфирмы заподозрили в хищении 15 млн рублей

В Тюменской области следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников одной из местных туристических фирм по подозрению в похищении 15 миллионов рублей из бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

Дело завели по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, подозреваемые предоставили в Ростуризм ложную информацию о продаже туристических путевок. После этого они похитили бюджетные деньги, выделенные в качестве государственной субсидии на реализацию национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас ущерб от их действий оценивается в более чем 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса».