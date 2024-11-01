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18:44, 1 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно число кандидатов на пост президента Белоруссии

На пост президента Белоруссии намерены баллотироваться 9 человек
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии завершила прием документов кандидатов на пост президента республики. Всего баллотироваться намерены девять человек, передает ТАСС.

Среди кандидатов нынешний президент страны Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, начальник главного управления идеологической работы по делам Молодежи Минского городского исполнительного комитета Ольга Чемоданова.

ЦИК, как сообщает агентство, 4 ноября рассмотрит документы еще пяти претендентов.

Ранее стало известно, что выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Глава ЦИК страны Игорь Карпенко заявил о полной готовности ведомства к избирательной кампании по выборам главы республики.

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