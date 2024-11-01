Стало известно о готовности значительной части украинцев к переговорам

Bloomberg: часть украинцев настроена на переговоры из-за усталости от конфликта

Значительная часть украинцев настроена на переговоры с Россией из-за усталости от конфликта. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на опрос украинского Центра Разумкова.

«Это настроение [уныния] начинает распространяться все шире на Украине, поскольку борьба и жертвы (...) сказываются на измученном населении», — подчеркивает издание.

Согласно результатам опроса, в сентябре 2024 года доля сторонников немедленных переговоров с Россией выросла до 35 процентов. Отмечается, что число сторонников переговоров выросло на 14 процентов за последний год. В частности, за урегулирование конфликта уже сейчас выступает 48 процентов жителей южных регионов Украины.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Соломия Бобровская заявила о тяжелых последствиях для страны любого исхода выборов в США. По ее мнению, союзники Киева ждут момента, когда украинская армия больше не сможет сражаться.