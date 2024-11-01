Стало известно о минировании ВСУ домов при бегстве из Селидово в ДНР

ТАСС: ВСУ минировали многоквартирные дома при бегстве из Селидово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при бегстве из Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) минировали дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник, когда бежал из Селидово, старался минировать все на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — рассказал источник агентства.

В силовых структурах уточнили, что разминирование Селидово после отступления ВСУ может занять до нескольких месяцев.

29 октября стало известно о взятии российскими военными под контроль Селидово в ДНР. Населенный пункт был занят военнослужащими Центральной группировки войск, подтвердили в Минобороны России.