Стало известно о минировании ВСУ домов при бегстве из Селидово в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при бегстве из Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) минировали дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«Противник, когда бежал из Селидово, старался минировать все на своем пути — частные дома, приусадебные участки, объекты социальной инфраструктуры, многоквартирные дома», — рассказал источник агентства.
В силовых структурах уточнили, что разминирование Селидово после отступления ВСУ может занять до нескольких месяцев.
29 октября стало известно о взятии российскими военными под контроль Селидово в ДНР. Населенный пункт был занят военнослужащими Центральной группировки войск, подтвердили в Минобороны России.