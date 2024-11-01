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08:43, 1 ноября 2024Россия

Стало известно о заминированных ВСУ рюкзаках и пачках сигарет в российском регионе

В Курской области ВСУ маскировали боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) маскировали боеприпасы под рюкзаки и пачки сигарет. О заминированных предметах в российском регионе стало известно после заявления командира инженерно-саперной роты с позывным Гидрач, передает ТАСС.

«Противник не стесняется применять запрещенные кассетные боеприпасы и маскировать под так называемые предметы интерьера, то есть рюкзаки, оружие, банальная пачка сигарет. Противник не останавливается ни перед какими ухищрениями», — рассказал военный.

Гидрач добавил, что сейчас саперы проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий в российском приграничье, в частности, проверяют уцелевшие дома, придомовые территории и поля сельхозназначения.

Обнаруженные взрывоопасные предметы уничтожаются с помощью накладного заряда на месте или вывозятся на полигон, уточнил командир инженерно-саперной роты.

Ранее глава Большесолдатского района Владимир Зайцев предупредил жителей о разбросанной в муниципалитете взрывчатке, замаскированной под фастфуд.

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