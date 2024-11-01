Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:43, 1 ноября 2024Силовые структуры

Суд отменил приговор заступившемуся в баре за россиянина ветерану СВО

В Москве суд отменил приговор защитившему в баре мужчину ветерану СВО Шевченко
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Москве суд по апелляции отменил приговор ветерану специальной военной операции (СВО) майору Сергею Шевченко. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

По данным суда, ночью 30 декабря 2023 года в клубе «Караоке Lounge Vs» на улице Маршала Тухачевского произошел конфликт между посетителями. Шевченко заступился за человека, которого избивали трое. В процессе общения нападавшие проявили агрессию и майор нанес одному из них два удара в голову, в результате этого потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

9 августа 235-й гарнизонный военный суд признал, что инициатором конфликта был сам потерпевший.

Суд признал обвиняемого виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Было учтено, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительную характеристику по военной службе и у него большое количество поощрений и наград. Гособвинение запросило для майора четыре года в колонии строгого режима.

2-й Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор. Апелляция на приговор рассматривалась в открытом режиме по видеосвязи, так как майор уже был этапирован в колонию. На основании части 1 статьи 24 УПК за отсутствием в его действиях состава преступления за Шевченко признано право на реабилитацию. Мера пресечения майору отменена, его освободят из-под стражи в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что суд оставил без изменений приговор осужденной за расправу спицами над сожителем.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев раскрыл Западу условие для предотвращения начала СВО

      В Москве раскрыли особенности стажировки преподавателей столичных колледжей

      Известной российской блогерше сделали операцию

      Россиянин поджег цех после увольнения и ушел в лес

      Россиянам назвали способы спасти собак от смертельной опасности на прогулках

      Минобороны показало кадры разминирования освобожденных территорий Курской области

      Медведев опроверг связь правящей партии Грузии с Россией

      Грузинский боец UFC ответил россиянину на слова о защите Грузии Россией

      Названы главные изобретения 2024 года

      Медведев назвал призывом к госперевороту слова президента Грузии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше