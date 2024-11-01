Суд отменил приговор заступившемуся в баре за россиянина ветерану СВО

В Москве суд отменил приговор защитившему в баре мужчину ветерану СВО Шевченко

В Москве суд по апелляции отменил приговор ветерану специальной военной операции (СВО) майору Сергею Шевченко. Об этом «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

По данным суда, ночью 30 декабря 2023 года в клубе «Караоке Lounge Vs» на улице Маршала Тухачевского произошел конфликт между посетителями. Шевченко заступился за человека, которого избивали трое. В процессе общения нападавшие проявили агрессию и майор нанес одному из них два удара в голову, в результате этого потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью.

9 августа 235-й гарнизонный военный суд признал, что инициатором конфликта был сам потерпевший.

Суд признал обвиняемого виновным по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть») УК РФ. Было учтено, что он ранее не привлекался к уголовной ответственности, имеет положительную характеристику по военной службе и у него большое количество поощрений и наград. Гособвинение запросило для майора четыре года в колонии строгого режима.

2-й Западный окружной военный суд отменил обвинительный приговор. Апелляция на приговор рассматривалась в открытом режиме по видеосвязи, так как майор уже был этапирован в колонию. На основании части 1 статьи 24 УПК за отсутствием в его действиях состава преступления за Шевченко признано право на реабилитацию. Мера пресечения майору отменена, его освободят из-под стражи в установленном законом порядке.

Ранее сообщалось, что суд оставил без изменений приговор осужденной за расправу спицами над сожителем.